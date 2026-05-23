Boxeo Saúl Álvarez es el segundo deportista mejor pagado del mundo El boxeador mexicano se encuentra por encima de Lionel Messi.

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Saúl ‘Canelo’ Álvarez volvió a demostrar que no solo domina arriba del ring, también en el mundo de los negocios al esta r colocado dentro del top 3 de los deportistas mejores pagados del 2026 de Forbes.

El boxeador mexicano apareció en el segundo lugar de la lista únicamente por detrás de Cristiano Ronaldo y superando a Lionel Messi.

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De acuerdo con Forbes, el 'Canelo' generó alrededor de 170 millones de dólares en el último año, impulsado por sus millonarias peleas, acuerdos comerciales y negocios fuera del boxeo.

Además del impacto deportivo, Forbes destacó que Álvarez continúa expandiendo su imperio empresarial con gasolineras, tiendas de conveniencia y su marca de bebidas VMC, consolidándose como uno de los atletas más poderosos económicamente del planeta.

La cifra coloca al pugilista mexicano solo detrás de Cristiano Ronaldo, quien lidera el ranking con 300 millones de dólares gracias a su contrato con Al-Nassr y patrocinios globales.

Mientras que Lionel Messi completa el podio con ingresos estimados en 140 millones de dólares entre su salario con Inter Miami y acuerdos publicitarios.

LOS DEPORTISTAS MEJORES PAGADOS EN EL 2026