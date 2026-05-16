'Canelo' Álvarez regresa a los cuadriláteros ante Christian Mbilli
El pugilista mexicano subirá al ring en Arabia Saudita ante el peleador camerunés, por el título supermediano del CMB.
El próximo 12 de septiembre Saúl ‘Canelo’ Álvarez volverá a los encordados para enfrentar a Christian Mbilli, por el cinturón supermediano del CMB, c asi un año después de su contundente derrota ante Terrence Crawford.
E ste día se hizo el anuncio del combate a realizarse en Arabia Saudita. El medio Ring Magazine dio a conocer la información. “Canelo Álvarez y Christian Mbilli pelearán el 12 de septiembre en Ryad, Arabia Saudita; por el campeonato de peso supermediano del CMB, anunció su excelencia Turki Alalshikh”.
El próximo 23 de mayo se llevará a cabo la conferencia del combate en El Cairo, Egipto la cual será a las 5:00 AM hora del Centro de México (7:00 AM ET y 4:00 PT).
Saúl Álvarez regresa tras operación en el codo y cuenta con una marca de 63 triunfos, tres derrotas y dos empates (39 por la vía del nocaut). Los registros del rival son 29 victorias, cero derrotas y un empate (24 triunfos por la vía del cloroformo).
La última pelea de Mbilli fue ante Lester Martínez quien empató en la disputa por el título interino supermediano del CMB.
En el último combate del Canelo Álvarez regresa al cuadrilátero, tras perder los cinturones del CMB y OMB, así como el título interino supermedio de la IBF.