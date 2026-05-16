Boxeo 'Canelo' Álvarez regresa a los cuadriláteros ante Christian Mbilli El pugilista mexicano subirá al ring en Arabia Saudita ante el peleador camerunés, por el título supermediano del CMB.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Canelo Álvarez regresa a los cuadriláteros ante Christian Mbilli

El próximo 12 de septiembre Saúl ‘Canelo’ Álvarez volverá a los encordados para enfrentar a Christian Mbilli, por el cinturón supermediano del CMB, c asi un año después de su contundente derrota ante Terrence Crawford.

E ste día se hizo el anuncio del combate a realizarse en Arabia Saudita. El medio Ring Magazine dio a conocer la información. “Canelo Álvarez y Christian Mbilli pelearán el 12 de septiembre en Ryad, Arabia Saudita; por el campeonato de peso supermediano del CMB, anunció su excelencia Turki Alalshikh”.

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El próximo 23 de mayo se llevará a cabo la conferencia del combate en El Cairo, Egipto la cual será a las 5:00 AM hora del Centro de México (7:00 AM ET y 4:00 PT).

Saúl Álvarez regresa tras operación en el codo y cuenta con una marca de 63 triunfos, tres derrotas y dos empates (39 por la vía del nocaut). Los registros del rival son 29 victorias, cero derrotas y un empate (24 triunfos por la vía del cloroformo).

La última pelea de Mbilli fue ante Lester Martínez quien empató en la disputa por el título interino supermediano del CMB.