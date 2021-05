De acuerdo a medios en los Estados Unidos, el británico fue llevado de urgencias después de que su ojo no abría la devastadora lesión en el ojo derecho, justo en el pómulo, donde Canelo impactó el derechazo al final del octavo round.

El británico se vio obligado a retirarse en su esquina antes del noveno asalto. Saunders había sido golpeado con un brutal uppercut en su ojo derecho por Álvarez y estaba visiblemente sufriendo de inmediato. Cuando regresó a su esquina, su entrenador Mark Tibbs se negó a dejarlo salir después de no poder abrir el ojo, que había comenzado a hincharse drásticamente.

“No podía ver, hablé con Mark Tibbs y me dijo que no podía ver, que no le dejaba salir. Pensé que Billy boxeaba maravillosamente, pero Canelo es tan fuerte que se rompió la cuenca del ojo. Era demasiado bueno, demasiado bueno. Pero esta fue una buena pelea de Billy Joe Saunders, vino a ganar".