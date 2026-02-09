    NFL

    Super Bowl: ¿Quiénes son los boxeadores que salieron con Bad Bunny en el Show de Medio Tiempo?

    Una de las grandes sorpresas en el show del medio tiempo del Super Bowl fue la aparición de estos dos pugilistas.

    Por:Fernando Vázquez
    Video ¿Son profesionales? Bad Bunny sorprende con boxeadores en su show

    El show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 arrojó varias sorpresas con un toque latino, no solo con la aparición sorpresa de Ricky Martin o Lady Gaga, también con la inclusión de varias personalidades en la vida hispanohablante.

    Una de ellas fue cuando Bad Bunny interpretó su primera canción del espectáculo, 'Tití me preguntó', ya con la pieza avanzada, pasó debajo de dos boxeadores que simulaban un combate.

    Se trata de Xander Zayas y Emiliano Vargas, dos pugilsitas profesionales que tuvieron un gran momento dentro del show de medio tiempo de Bad Bunny.

    Ambos, con bata y guantes, expusieron una tradición deportiva de Puerto Rico y México en el espectáculo.

    ¿QUIÉN ES XANDER ZAYAS? BOXEADOR QUE APARECIÓ EN EL SHOW DE MEDIO TIEMPO DE BAD BUNNY


    Nacido en San Juan, Puerto Rico, compatriota de Bad Bunny, Zayas es vigente campeón de la Organización Mundial de Boxeo y de la Asociación Mundial de Boeo en la categoría superwelter.

    Lleva un registro profesional de 23 victorias, sin derrotas. Ha dado 13 nocauts en su carrera hasta el momento. El boricua es profesional desde 2019.

    Se convirtió en el boxeador más joven en firmar con la prestigiosa promotora Top Rank, lo hizo a los 16 años.

    ¿QUIÉN ES EMILIANO VARGAS? BOXEADOR QUE APARECIÓ EN EL SHOW DE MEDIO TIEMPO DE BAD BUNNY


    Es conocido como 'El General' y es parte de una dinastía encabezada por su padre, el famoso Fernando Vargas 'El Feroz', quien fuera campeón mundial y también, su entrenador.

    Cuenta con nacionalidad mexicana y estadounidense, debutó como profesional en 2022 y se desempeña en las divisiones del ligero y superligero.

    Está invicto y cuenta con 16 victorias, de las cuales, 13 han sido por la vía rápida.

    Emiliano Vargas publicó en sus redes sociales una foto con Bad Bunny y Xander Zayas después del espectáculo. Se trata del primer atleta mexicano que participa en un show del medio tiempo.

