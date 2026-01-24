NFL ¡Los Steelers ya tienen coach! Mike McCarthy tomará las riendas de Pittsburgh El ex entrenador de Dallas Cowboys será el nuevo coach de los Steelers, tras la salida de Mike Tomlin.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video ¡Los Steelers ya tienen coach! Mike McCarthy tomará las riendas de Pittsburgh

La directiva de Pittsburgh Steelers se decidió por Mike McCarthy como su nuevo head coach para la próxima temporada, en un movimiento que no tiene del todo contento a la afición acerera.

La primera interrogante a resolver será si el quarterback Aaron Rodgers seguirá con los Steelers, ya que McCarthy fue su head coach cuando ambos coincidieron en Green Bay. Al momento Rodgers no ha declarado con respecto a su futuro en el equipo.

PUBLICIDAD

McCarthy, de 62 años, tiene un récord de 185–123–2 (incluyendo los playoffs) a lo largo de 18 temporadas, 13 con Green Bay —que venció a los Steelers en el Super Bowl, tras la temporada 2010— y cinco con Dallas, donde fue despedido debido a los malos resultados.

Mike toma el lugar que dejó el head coach Mike Tomlin, quien llegó a la organización en el 2007. Esta sería apenas la cuarta contratación de los Steelers desde 1969 y representa un marcado cambio respecto a sus predecesores, Tomlin y los miembros del Salón de la Fama Chuck Noll y Bill Cowher.