Roger Goodell, comisionado de la NFL, confirmó este jueves el regreso de la liga a México para el próximo año en el renovado Estadio Banorte (Estadio Azteca) tras el Mundial 2026, así lo dijo durante la conferencia Líderes del Deporte en Londres.

“Estaremos de regreso en la Ciudad de México el próximo año, y estamos muy emocionados”, indicó Roger Goodell sin confirmar aún los equipos ni la fecha exacta para la vuelta de un partido oficial en territorio mexicano.

El anuncio formó parte del marco de la internacionalización de la NFL, pues en esta temporada son siete los juegos que se juegan fuera de Estados Unidos; uno en Brasil, uno en Irlanda, tres en Londres, uno en Alemania y uno más en España.

Incluso, como parte de su internacionalización, se contempla que la NFL tenga por primera vez un partido oficial en Australia e incluso con Asia como mercado potencial para realizar uno próximamente.

¿QUÉ EQUIPO SE PERFILA PARA JUGAR EN MÉXICO EN EL REGRESO DE LA NFL?

Hace unas semanas, Jerry Jones, propietario de los Dallas Cowboys, confirmó lo importante que es para su franquicia el mercado latino e incluso afirmó que su equipo volverá a México.