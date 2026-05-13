NFL Soberano Jr. y Máscara Dorada colaboran con NFL para el Mexico City Game 2026 Los luchadores del CMLL protagonizaron un espectacular anuncio desde la mítica Arena México.

Video Soberano Jr. y Máscara Dorada promocionan el Mexico City Game de NFL

NFL anunció la mañana de este miércoles que el partido en México de la temporada 2026 será el San Francisco 49ers vs. Minnesota Vikings el próximo 22 de noviembre en el Estadio Banorte.

La NFL optó por promocionar el Mexico City Game al estilo de la lucha libre, por lo que colaboró con el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) para grabar un espectacular anuncio desde la histórica Arena México.

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El video, compartido en las redes sociales de NFL México, es protagonizado por Soberano Jr. y Máscara Dorada quienes portan los jerseys de Vikings y 49ers, respectivamente.

“No importa si eres rudo o técnico, ¡la lucha que nos espera el 22 de noviembre en el Estadio Banorte será imperdible!”, publicó la NFL.

Soberano Jr. porta la playera con el número 18 de Justin Jefferson, mientras que Máscara Dorada viste el 85 de George Kittle, quien es fan de la lucha libre mexicana y amigo de Penta Zero Miedo.

¿Desde cuándo no había juego de NFL en México?

El partido significará el regreso de la NFL a territorio mexicano tras varios años de ausencia. La ocasión más reciente de un encuentro de temporada regular se desarrolló en 2022 cuando San Francisco 49ers superó 38-10 a Arizona Cardinals.

Las remodelaciones al Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte, por la Copa Mundial FIFA 2026 obligaron a hacer una pausa en la relación de la NFL con México.