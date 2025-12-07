Resultados Semana 14 de NFL: Steelers, Dolphins y Seahawks ganan

La Semana 134 de la NFL continuó este domingo con buenas victorias de los Pittsburg Steelers, Miami Dolphins y Seattle Seahawks, tres equipos que sueñan con los Playoffs en la temporada 2025.

Además, este domingo, los Buffalo Bills vencieron a los Cincinnati Bengals con una gran victoria en uno de los duelos más esperados.

Esta nueva semana inició con el duelo de Jueves en la Noche con el triunfo de los Detroit Lions sobre los Dallas Cowboys.

RESULTADOS DE LA SEMANA 14 DE LA NFL:

Miami Dolphins 34-10 New York Jets

Tua Tagovailoa se mantuvo invicto contra los New York Jets y dejó de lado sus problemas con el frío, y los Miami Dolphins anotaron tres touchdowns terrestres para llevarse una victoria este domingo.

Con el cuarto triunfo consecutivo de Miami, Tagovailoa mejoró su marca a 7-0 contra los Jets como titular y a 8-0 en general en partidos contra sus rivales de la AFC Este. Y con una temperatura de 41 grados al inicio del partido, Tagovailoa ahora tiene un récord de 1-7 en su carrera cuando la temperatura es de 46 grados o menos.

Pittsburgh Steelers 27-22 Baltimore Ravens

Aaron Rodgers lanzó para 284 yardas y un touchdown, e incluso corrió para touchdown en lo que quizás fue su mejor partido con los Steelers. Pittsburgh se apoderó del primer lugar de la AFC Norte, manteniéndolo para una victoria de 27-22 sobre los Ravens, cuando un touchdown de Baltimore con 2:43 restantes fue anulado por una revisión tras la repetición en el video.

Isaiah Likely aseguró un pase de Lamar Jackson con ambas manos en la zona de anotación, y sus pies se hundieron, pero cuando estaba a punto de completar otro paso con el pie derecho, Joey Porter Jr. de los Steelers le quitó el balón. Inicialmente se cantó touchdown, pero luego se cambió a incompleto. Los Ravens finalmente perdieron el balón en downs.

Seattle Seahawks 37-9 Atlanta Falcons

Sam Darnold lanzó para 249 yardas y tres touchdowns, incluyendo un par de anotaciones de Jaxon Smith-Njigba y otra de Cooper Kupp. Los Seahawks (10-3) se despegaron de un empate 6-6 al medio tiempo con una paliza de 31 puntos sobre los Falcons en los dos últimos cuartos.

Rashid Shaheed devolvió la patada inicial de la segunda mitad 100 yardas para un touchdown. La defensa de Seattle perdió tres balones y los Seahawks ganaron por séptima vez en ocho partidos, venciendo a los desafortunados Atlanta Falcons por 37-9 el domingo.

Washington Commanders 0-31 Minnesota Vikings

J.J. McCarthy lanzó tres pases de touchdown, la mayor cantidad de su carrera, en su primer partido sin pérdidas de balón. Tras su última ausencia por lesión, regresó en su mejor forma para los Minnesota Vikings, quienes ganaron el domingo por 31-0, lo que les provocó a los Washington Commanders su octava derrota consecutiva.

McCarthy completó 16 de 23 pases para 163 yardas en su séptima titularidad en la NFL, tras perderse la semana pasada en Seattle por una conmoción cerebral, mientras los Vikings fueron blanqueados por primera vez en 18 años y perdieron su cuarto partido consecutivo con una ofensiva en mal estado.

New Orleans Saints 24-20 Tampa Bay Buccaneers

El mariscal de campo novato Tyler Shough anotó dos touchdowns y los New Orleans Saints sorprendieron a los Tampa Bay Buccaneers por 24-20 el domingo, apretando el marcador en la NFC Sur.

Los modestos Saints (3-10), que perdían por 8.5 puntos, frustraron a Baker Mayfield y los Buccaneers (7-6) en un partido descuidado, jugado principalmente con una tormenta de vehículos.

Tennessee Titans 31-29 Cleveland Browns

Tony Pollard corrió para un récord personal de 161 yardas y dos touchdowns, Cam Ward lanzó para dos anotaciones y los Tennessee Titans vencieron a los Cleveland Browns 31-29 el domingo para romper una racha de siete derrotas.

Shedeur Sanders, de Cleveland, lanzó para 364 yardas y tres touchdowns en su tercer partido como titular, y también corrió para una anotación en un duelo entre quarterbacks novatos. Sin embargo, Sanders sufrió una costosa intercepción en el tercer cuarto que condujo al touchdown de la ventaja para Tennessee..

Indianapolis Colts 19-36 Jacksonville Jaguars

Trevor Lawrence lanzó dos pases de touchdown, Travis Etienne corrió para dos anotaciones y los Jacksonville Jaguars se colocaron en la cima de la AFC Sur con una victoria de contra Indianápolis.

Los Jaguars (9-4) ganaron su cuarto partido consecutivo y prolongaron la mala racha de los Colts en Jacksonville. Indianápolis (8-5) ganó su última vez en el EverBank Stadium en 2014, una racha de 11 derrotas que incluyó un enfrentamiento en Londres.

Cincinnati Bengals 34- 39 Buffalo Bills