Dallas llegaba motivado a Detroit por propinarles derrotas a los últimos dos equipos que llegaron al pasado Super Bowl, primero fue Philadelphia y hace ocho días Kansas City. La posibilidad de un cuarto triunfo en fila era factible, aunque los Lions sabían que una derrota más complicaba su boleto a los playoffs.

Tras un duelo de quarterbacks que superaron las 300 yardas cada uno, el triunfo fue para los de casa 44-30 y sumar el octavo triunfo de la campaña para los Leones, mantener la posibilidad de postemporada en una de las Divisiones más competitivas de la NFL, porque arriba aparecen los Packers y los Bears.

Jared Goff sumó 309 yardas y un touchdown para ser una de las razones del triunfo de Detroit, el otro Jahmyr Gibbs, quien llegó en tres ocasiones a la zona prometida.

Dak Prescott acumuló 376 yardas un envío a las diagonales, pero dos intercepciones. Por aire CeeDee Lamb superó las 100 yardas antes de que saliera por una conmoción.