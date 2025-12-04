    NFL

    ¡Detroit saca las ‘garras’ y se devora a los Cowboys!

    Los Lions sabían que una derrota más los ponía prácticamente fuera de playoffs y derrotan 44-30 a los Cowboys, que pierden racha de triunfos.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Jahmyr Gibbs.
    Imagen Instagram Detroit Lions.
    Jahmyr Gibbs.

    Dallas llegaba motivado a Detroit por propinarles derrotas a los últimos dos equipos que llegaron al pasado Super Bowl, primero fue Philadelphia y hace ocho días Kansas City. La posibilidad de un cuarto triunfo en fila era factible, aunque los Lions sabían que una derrota más complicaba su boleto a los playoffs.

    Tras un duelo de quarterbacks que superaron las 300 yardas cada uno, el triunfo fue para los de casa 44-30 y sumar el octavo triunfo de la campaña para los Leones, mantener la posibilidad de postemporada en una de las Divisiones más competitivas de la NFL, porque arriba aparecen los Packers y los Bears.

    Jared Goff sumó 309 yardas y un touchdown para ser una de las razones del triunfo de Detroit, el otro Jahmyr Gibbs, quien llegó en tres ocasiones a la zona prometida.

    Dak Prescott acumuló 376 yardas un envío a las diagonales, pero dos intercepciones. Por aire CeeDee Lamb superó las 100 yardas antes de que saliera por una conmoción.

    Detroit queda con récord de 8 ganados y 5 perdidos. Dallas seis triunfos, por seis descalabros y un empate, complicando su pase a los playoffs.

