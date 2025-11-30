Video ¡Antonio Brown es extraditado a los Estados Unidos para enfrentar juicio!

El triunfo 26-7 de los Bills de Buffalo sobre Pittsburgh Steelers no fue sencillo, ya que en la primera mitad las defensivas impusieron condiciones al terminar 7-3 a favor de los locales. La situación del encuentro cambió con la primera jugada del tercer cuarto.

Aaron Rodgers comandaba el ataque de los Acereros, pero fue capturado por Joey Bosa provocando un balón suelto que fue recuperado Christian Benford, quien se fue a las diagonales para que los Bills tomaran la ventaja en el encuentro.

Rodgers tuvo que abandonar unas jugadas el encuentro debido a una lesión en la nariz, que le provocó un sangrado.

El ataque de los Bills vio en la vía terrestre la forma de hacerle daño a los Steelers y así lo establecieron en el complemento. Josh Allen le mandó un pase de anotación a Keon Coleman y más adelante el propio Allen sumó otros seis puntos, para dejar el marcador 23-7.

La ofensiva terrestre de Buffalo corrió 249 yardas para establecer una marca en el estadio de los Steelers. El tiempo de posesión fue más del doble a favor de los Bills, que colocan sus números en 8 ganados, 4 perdidos y los Acereros se quedan con 6 triunfos, por 6 descalabros.

La próxima semana los Bills reciben a Cincinnati Bengals y Pittsburgh viaja a Baltimore para medirse a los Ravens, en duelo clave en la División.