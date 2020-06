Patrick Mahomes pide justicia para George Floyd

"Primero, envío oraciones a la familia y amigos de George Floyd, Breonna Taylor y Ahmad Aubrey", escribió Mahomes. "Como he visto todo lo que sucedió durante la última semana e incluso antes de eso, he tratado de expresar mis sentimientos con palabras”.

"Como un niño que nació con un padre negro y una madre blanca, he sido bendecido de ser aceptado por lo que soy toda mi vida, pero ese no es el caso para todos. Los asesinatos sin sentido que hemos presenciado están mal y no puede continuar”, agregó el campeón del Super Bowl LIV.