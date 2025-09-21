    Los Angeles Chargers

    Najee Harris sufre terrible y dolorosa lesión durante el juego entre Chargers y Broncos

    El corredor del equipo angelino se lesionó justo antes de iniciar un acarreo

    Por:
    TUDN
    

    Najee Harris, corredor de Los Angeles Chargers, sufrió una terrible lesión durante el partido ante Denver Broncos que podría dejarlo fuera por un largo tiempo de los emparrillados.

    La lesión de Harris se dio en el segundo cuarto del partido c uando al intentar un acarreo tropezó justo antes de recibir el balón lo que provocó que cayera con gran dolor.

    De inmediato el cuerpo médico de los Chargers ingresaron para auxiliar al corredor y tuvo que abandonar el partido por una lesión en el tobillo.

    Antes de su lesión Najee Harris sumaba seis acarreos para 28 yardas y dejó el partido cuando Los Angeles Chargers derrotaban 3-0 a Denver Broncos.

