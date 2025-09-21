Video La reacción de Neymar al conocer a Travis Kelce en Brasil es de locos

Najee Harris, corredor de Los Angeles Chargers, sufrió una terrible lesión durante el partido ante Denver Broncos que podría dejarlo fuera por un largo tiempo de los emparrillados.

La lesión de Harris se dio en el segundo cuarto del partido c uando al intentar un acarreo tropezó justo antes de recibir el balón lo que provocó que cayera con gran dolor.

De inmediato el cuerpo médico de los Chargers ingresaron para auxiliar al corredor y tuvo que abandonar el partido por una lesión en el tobillo.

injury update: Derius Davis (knee) is questionable to return. #DENvsLAC — Los Angeles Chargers (@chargers) September 21, 2025

Antes de su lesión Najee Harris sumaba seis acarreos para 28 yardas y dejó el partido cuando Los Angeles Chargers derrotaban 3-0 a Denver Broncos.