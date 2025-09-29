Tyreek Hill sufrió una escalofriante lesión de rodilla izquierda en el partido de Miami Dolphins ante New York Jets en la Semana 4 de la NFL.

El estelar receptor de Dolphins atrapó un pase cerca de la línea de banda, cuando el safety Malachi Moore lo tacleó de su pierna derecha, pero al caer hizo palanca con la izquierda.

PUBLICIDAD

La escena es dramática al ver totalmente doblada la pierna izquierda de Tyreek Hill, lo que supone deba ser una posible rotura de ligamentos de esa zona de su cuerpo.

La televisión no emitió ninguna repetición de forma inmediata y las asistencias médicas llegaron para auxiliar al receptor, que minutos después salió con destino a los vestidores.

Todos sus compañeros de equipo se acercaron para darle ánimos, mientras los aficionados presentes en el Hard Rock Stadium le aplaudieron al momento de salir del terreno de juego.