NFL NFL: Cuáles son los partidos internacionales de la temporada 2026 La liga confirma ocho partidos fuera de Estados Unidos, con estreno en París, regreso a Madrid y la posibilidad de que el México vuelva al calendario.

Video Es oficial: ¡La NFL vuelve en 2026 a Madrid!

La NFL continúa su ambicioso plan de expansión global y la temporada 2026 marcará un nuevo hito con ocho partidos internacionales, incluido el primer juego oficial de temporada regular en Francia. La liga anunció que París se sumará por primera vez al calendario, consolidando el crecimiento del futbol americano fuera de Estados Unidos.

El histórico encuentro en suelo francés se disputará en el Stade de France, recinto que ha albergado finales de UEFA, Copas del Mundo de la FIFA y grandes eventos de rugby. New Orleans Saints ya están confirmados como uno de los participantes, aunque la NFL aún no ha revelado a su rival ni la fecha del compromiso.

PUBLICIDAD

Con estos anuncios, la NFL tendrá en 2026 un partido en Australia, uno en Brasil, uno en Alemania, tres en el Reino Unido, uno en Francia y uno en España.

MÉXICO TAMBIÉN PUEDE HACER PARTE DEL CALENDARIO 2026

Además, México aparece nuevamente en el radar de la liga, con la posibilidad de que el Estadio Azteca vuelva a recibir un partido de temporada regular, como parte de la histórica relación entre la NFL y la afición mexicana.

Hasta ahora, la liga ha confirmado a Los Angeles Rams como uno de los equipos que jugarán en Australia, a Jacksonville Jaguars en Londres y a los Saints en París, aunque faltan por definirse el resto de los participantes.