NFL NFL vuelve al Bernabéu: Madrid tendrá partido de temporada regular en 2026 La NFL anunció un acuerdo multianual para disputar nuevamente un partido de temporada regular en el recinto del Real Madrid.

Video Es oficial: ¡La NFL vuelve en 2026 a Madrid!

La NFL confirmó este lunes su regreso a España y el estadio Santiago Bernabéu volverá a ser sede de un partido de temporada regular en 2026, reforzando la apuesta de la liga por el mercado internacional. El anuncio se dio tras firmarse un acuerdo multianual entre la NFL, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, así como el Real Madrid.

La experiencia previa fue un éxito rotundo. El pasado 16 de noviembre, Miami Dolphins y Washington Commanders protagonizaron el primer juego oficial de la NFL en territorio español, con una asistencia de 78,610 aficionados y victoria para los Dolphins por 16-13.

Aunque la liga aún no ha confirmado qué equipos disputarán el partido de 2026, el compromiso reafirma la confianza en Madrid como sede de grandes eventos deportivos.

Rafa De los Santos, director de la NFL en España, destacó que el regreso al Bernabéu forma parte de una estrategia para conectar con los aficionados durante todo el año. Por su parte, el alcalde José Luis Martínez-Almeida subrayó el impacto económico y mediático que representa la NFL para la capital.

Desde el Real Madrid, Emilio Butragueño calificó el acuerdo como un “honor y privilegio”, resaltando el papel del Bernabéu como escaparate global. Además, el convenio contempla iniciativas para impulsar el flag football, disciplina que debutará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Madrid se consolida así como una plaza clave dentro de la expansión global de la NFL.

PARÍS TAMBIÉN RECIBIRÁ PARTIDO DE NFL EN 2026

La National Football League también anunció que París se sumará por primera vez al calendario, consolidando el crecimiento del futbol americano fuera de Estados Unidos.