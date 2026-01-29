    NFL

    ¿ICE hará redadas contra inmigrantes en el Super Bowl 2026?

    Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tendrá presencia, pero no tiene planeados operativos en el Super Bowl LX.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    Diversas informaciones han surgido entorno a la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) alrededor al Super Bowl LX que se llevará a cabo en Santa Clara, California; en específico en el Levi´s Stadium, la casa de San Francisco 49ers.

    The Guardian asegura en un artículo que sí habrá presencia con operativos migratorios en torno a la final del futbol americano de la NFL citando a medios locales. ICE ha trabajado durante años en el Super Bowl, enfocado en prevenir la trata de personas y detener la venta de productos falsificados, pero nunca en la detención de migrantes.

    “La administración nos ha dicho que planean que ICE esté presente en el Super Bowl. No sé cuánto de eso sea retórica”, declaró Matt Mahan, alcalde de San José.

    TMZ Sports, por su parte, señala que el ICE tendrá presencia, pero no llevará a cabo operativos para detener a personas indocumentadas.

    Numerosas agencias policías federales, como el FBI, estarán sobre el terreno proporcionando seguridad. El Super Bowl tiene una categoría (SEAR 1) una clasificación utilizada para evaluar las posibles necesidades/riesgos de seguridad en eventos especiales como el Super Bowl.

