¡Mal y de malas para los Chiefs! Patrick Mahomes sale con grave lesión Kansas City queda eliminado de toda posibilidad de postemporada y su quarterback abandona el partido ante Chargers con la rodilla lastimada.

Por: Baudelio García Espinosa

Un domingo para el olvido el que vivieron esta tarde Kansas City Chiefs al perder 13-16 ante Los Angeles Chargers y quedar eliminados de toda posibilidad de postemporada en la NFL.

El mal momento para los Jefes no terminó ahí, ya que su quarterback Patrick Mahomes fue tacleado por Da’ Shawn Hand, quien lo tacleó y le lastimó su rodilla izquierda, por lo que tuvo que abandonar el partido en la recta final.

El pasador quedó tendido en el terreno de juego antes de ponerse de pie y salir rumbo al vestidor para los primeros exámenes médicos. Gardner Minshew tomó las riendas del equipo en los minutos finales.

Al finalizar el partido el head coach Andy Reid confirmó que Mahomes se someterá a una resonancia magnética para conocer la gravedad de la lesión en su rodilla.

Los Chargers sellaron el triunfo con pase interceptado de Derwin James Jr., a Minshew.

En su cuenta de X, el quarterback de los Chiefs escribió el siguiente mensaje: “No sé porque tuvo que pasar esto. Y no voy a mentir, duele. Pero ahora solo podemos confiar en Dios y luchar día tras día. Gracias afición de los Chiefs, por apoyarme siempre y por todos los que me han contactado y enviado oraciones. Volveré más fuerte que nunca.

Kansas City Chiefs en un comunicado anunció la rotura de ligamentos de la rodilla izquierda de Mahomes, por lo que se pierde toda lo que resta de temporada.