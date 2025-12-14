NFL Resultados Semana 15 de NFL: Ganan Eagles y Bills; Chiefs, eliminados Además, los Baltimore Ravens vencieron a los Cincinnati Bengals en uno de los duelos más esperados.

Video ¡Tom Brady asegura que tiene facultades para regresar a la NFL!

La Semana 15 de la NFL continuó este domingo con buenas victorias de los Chicago Bears, Philadelphia Eagles y Seattle Seahawks, tres equipos que sueñan con los Playoffs en la temporada 2025.

Además, este domingo, los Baltimore Ravens vencieron a los Cincinnati Bengals con una gran victoria en uno de los duelos más esperados.

PUBLICIDAD

Esta nueva semana inició con el duelo de Jueves en la Noche con el triunfo de los Atlanta Falcons sobre los Tampa Bay Buccaneers.

RESULTADOS DE LA SEMANA 15 DE LA NFL:

Cleveland Browns 3-31 Chicago Bears

Caleb Williams lanzó dos pases de touchdown y los Chicago Bears vencieron a Cleveland 31-3 en uno de los partidos más fríos de la historia en Soldier Field, a pesar de que Myles Garrett, de los Browns, se quedó a una captura del récord de la NFL para una sola temporada. Los Bears (10-4) entraron en calor desde el principio, en un día con una temperatura de 8 grados, anotando dos touchdowns en el primer cuarto y abriendo el marcador con dos más en el tercero.

Baltimore Ravens 24-0 Cincinnati Bengals

Lamar Jackson lanzó dos touchdowns, Kyle Van Noy y Alohi Gilman se combinaron para una intercepción de 95 yardas para touchdown y los Baltimore Ravens blanquearon a los Cincinnati Bengals 24-0, la primera vez que Joe Burrow es blanqueado en sus seis años de carrera. Derrick Henry corrió para 100 yardas en 11 acarreos —su sexto partido con 100 o más esta temporada— y los Ravens (7-7) ganaron su cuarto partido consecutivo como visitantes y se acercaron a medio juego de Pittsburgh en la AFC Norte. Los Steelers reciben a Miami el lunes por la noche..

Arizona Cardinals 20-40 Houston Texans

C.J. Stroud lanzó para 260 yardas y tres touchdowns, y los Houston Texans tomaron una amplia ventaja temprana y se alzaron con una victoria cómoda de 40-20 sobre los Cardenales de Arizona. Los Texans (9-5) han ganado seis partidos consecutivos por primera vez desde una racha de nueve victorias en 2018, lo que aumenta sus esperanzas de playoffs. Es la sexta derrota consecutiva para los Cardenales (3-11), cuya última victoria fue el 3 de noviembre contra los Cowboys.

PUBLICIDAD

Philadelphia Eagles 31-0 Las Vegas Raiders

Jalen Hurts se recuperó de su peor partido en la NFL para lanzar tres pases de touchdown, Saquon Barkley tuvo una carrera de touchdown de 2 yardas y los Philadelphia Eagles rompieron una racha de tres derrotas consecutivas con una victoria por 31-0 sobre los Las Vegas Raiders. Los Eagles (9-5) lograron recomponer su ofensiva, bajo la dirección del atribulado coordinador Kevin Patullo, contra los desastrosos Raiders y finalmente dieron señales de vida con una buena combinación de jugadas en medio de temperaturas gélidas, y superaron los 21 puntos por primera vez en seis partidos.

New York Jets 20-48 Jacksonville Jaguars

Trevor Lawrence anotó seis touchdowns, incluyendo cinco pases, la mayor cantidad de su carrera, y los Jacksonville Jaguars arrollaron a los New York Jets de principio a fin con una paliza de 48-20. Lawrence completó 20 de 32 pases para 330 yardas y no perdió el balón por tercer partido consecutivo. Su índice de pasador de 136.7 fue el mejor de sus cinco años de carrera en la NFL.

Los Angeles Chargers 16-13 Kansas City Chiefs

Los Angeles Chargers eliminaron a los Kansas City Chiefs de la contienda por los playoffs cuando Derwin James interceptó un pase de Gardner Minshew, quien acababa de reemplazar al lesionado Patrick Mahomes, en los últimos segundos para preservar una victoria de 16-13 sobre los actuales campeones de la AFC el domingo. Justin Herbert, jugando con una fractura en la mano izquierda, lanzó para 210 yardas y un touchdown, y los Chargers (10-4) aseguraron temporadas consecutivas de 10 victorias por primera vez desde la temporada 2006-07 al completar una inusual barrida en temporada regular sobre Kansas City.

PUBLICIDAD

Buffalo Bills 35-31 New England Patriots

Josh Allen lanzó tres pases de touchdown, James Cook corrió para dos touchdowns y atrapó otro, y los Buffalo Bills remontaron un déficit de 21-0 para vencer a Nueva Inglaterra 35-31, impidiendo que los Patriots se aseguraran el título de la AFC Este. Allen completó 19 de 28 pases para 193 yardas. Cook corrió 22 veces para 107 yardas para los Bills (10-4), quienes evitaron ser barridos por un oponente de división por primera vez desde 2019. Buffalo alcanzó las 10 victorias por séptima temporada consecutiva.

Washington Commanders 29-21 New York Giants