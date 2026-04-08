    NFL

    Captan a Mike Vrabel, head coach de Patriots, siendo infiel con reportera de New York Times

    El head coach, actual subcampeón de la NFL, se volvió viral en redes sociales.

    Por:Juan Regis
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    Mike Bravel
    Mike Bravel
    Imagen X

    La NFL ha dado de qué hablar en redes sociales, a poco menos de medio año del regreso de la temporada regular, tras el escándalo que ha sacudido al staff técnico de los Patriots de Nueva Inglaterra.

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    De acuerdo con el medio estadounidense Page Six, Mike Vrabel, head coach de los actuales subcampeones de la NFL, fue captado en un momento compremetedor con la reportera del New York Times, Dianna Russini.

    El medio publicó una serie de fotografías donde aparecen en un hotel de lujo en Sedona, Arizona tomados de las manos y abrazándose, y argumentan que ambos habrían incurrido en un caso de infidelidad, ya que ambos están supuestamente casados.

    "Nuestro informante volvió a ver a Vrabel y Russini esa misma noche en la azotea privada de uno de los bungalows del hotel, el cual cuenta con paredes de cristal que ofrecen vistas panorámicas de las famosas formaciones rocosas rojas del estado de Arizona.

    "Tanto Russini como Vrabel insisten en que estaban allí con amigos y afirman que simplemente no se les ve en las fotos… Sin embargo, testigos presenciales nos comentaron (a Page Six) que no vieron a nadie más con ellos", detalla la nota de la fuente.

    Mike Vrabel está casado con Jen Vrabel de cuyo matrimonio nacieron dos hijos. Por su parte, Russini está supuestamente casada con Kevin Goldschmidt, ejecutivo de la cadena de hamburguesas, Shake Shack, con quien tiene un par de hijos.

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