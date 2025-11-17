Cameron Skattebo sale de la NFL y enfrenta a Dominik Mysterio en la WWE
Cameron Skattebo, corredor de los NY Giants de la NFL, pone en orden al gladiador de la WWE y sus secuaces.
Una noche distinta se vivió durante la última función de la WWE Raw, un invitado especial y algo incómodo, apareció en la tribuna y puso en orden a algunos de los luchadores que quisieron intimidarlo.
Se trata de Cameron Skattebo, corredor de los NY Giants, quien se apareció muy cerca del cuadrilátero y, cuando Dominik Mysterio quiso hacerlo sentir miedo por proteger al comediante Andrew Schulz, simplemente le dio un empujón, al más puro estilo de tackle de la NFL y lo puso en el suelo.
El novato de los Giants del futbol americano profesional de los Estados Unidos, actualmente se encuentra en rehabilitación tras ser sometido a una cirugía, luego de sufrir una dislocación del tobillo derecho que lo dejó fuera el resto de la temporada.
"Cam tiene una personalidad contagiosa, llegó al equipo y nos inspiró con energía y tenacidad. Todo salió bien en su cirugía, ahora se está recuperando; lo extrañaremos. T iene un largo camino por delante en su recuperación", afirmó Brian Daboll tras su cirugía.
Es de todos sabido que Cam Skattebo es un fiel seguidor de la lucha libre de los Estados Unidos, incluso, durante algunos encuentros de su equipo, tras la victoria se le ha visto celebrar al más puro estilo de los gladiadores, arrancándose la playera, mostrando los pectorales y chocando el pecho con un compañero.