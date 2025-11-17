    NFL

    Cameron Skattebo sale de la NFL y enfrenta a Dominik Mysterio en la WWE

    Cameron Skattebo, corredor de los NY Giants de la NFL, pone en orden al gladiador de la WWE y sus secuaces.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video ¡Imperdible! Dominik Mysterio se calienta con estrella de la NFL y esto pasa

    Una noche distinta se vivió durante la última función de la WWE Raw, un invitado especial y algo incómodo, apareció en la tribuna y puso en orden a algunos de los luchadores que quisieron intimidarlo.

    Se trata de Cameron Skattebo, corredor de los NY Giants, quien se apareció muy cerca del cuadrilátero y, cuando Dominik Mysterio quiso hacerlo sentir miedo por proteger al comediante Andrew Schulz, simplemente le dio un empujón, al más puro estilo de tackle de la NFL y lo puso en el suelo.

    PUBLICIDAD

    El novato de los Giants del futbol americano profesional de los Estados Unidos, actualmente se encuentra en rehabilitación tras ser sometido a una cirugía, luego de sufrir una dislocación del tobillo derecho que lo dejó fuera el resto de la temporada.

    "Cam tiene una personalidad contagiosa, llegó al equipo y nos inspiró con energía y tenacidad. Todo salió bien en su cirugía, ahora se está recuperando; lo extrañaremos. T iene un largo camino por delante en su recuperación", afirmó Brian Daboll tras su cirugía.

    Es de todos sabido que Cam Skattebo es un fiel seguidor de la lucha libre de los Estados Unidos, incluso, durante algunos encuentros de su equipo, tras la victoria se le ha visto celebrar al más puro estilo de los gladiadores, arrancándose la playera, mostrando los pectorales y chocando el pecho con un compañero.

    Más sobre NFL

    1:36
    Fuerte sanción para Ja'Marr Chase por esta terrible acción

    Fuerte sanción para Ja'Marr Chase por esta terrible acción

    1 min
    ¡Partidazo en Denver! Gol de campo de Lutz deja tendidos a los Chiefs

    ¡Partidazo en Denver! Gol de campo de Lutz deja tendidos a los Chiefs

    1:32
    ¡Los Broncos dejan tendidos a los Chiefs! Gol de campo de Lutz

    ¡Los Broncos dejan tendidos a los Chiefs! Gol de campo de Lutz

    1:37
    ¡Histórico touchdown de Travis Kelce! Kansas City recupera la ventaja

    ¡Histórico touchdown de Travis Kelce! Kansas City recupera la ventaja

    2:14
    ¡Los Chiefs responden de inmediato! Se empata el partido a 13 puntos

    ¡Los Chiefs responden de inmediato! Se empata el partido a 13 puntos

    Relacionados:
    NFLNew York Giants