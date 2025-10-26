    NFL

    Cam Skattebo, de los Giants, sufre brutal fractura de tobillo en NFL

    El running back del equipo de New York fue retirado del campo en camilla en lo que parece ser una lesión muy grave.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Terrible lesión en NFL: Así se fracturó el tobillo del corredor de los Giants

    El corredor novato de los New York Giants, Cam Skattebo, abandonó el campo en camilla este domingo tras sufrir una aparente lesión grave en la pierna derecha durante el encuentro ante los Philadelphia Eagles.

    La jugada ocurrió cuando Skattebo intentó atrapar un pase de Jaxson Dart por el centro del campo. En el intento, el linebacker Zack Baun lo derribó al contacto, provocando que su pie y tobillo derecho se doblaran de manera antinatural.

    El cuerpo médico ingresó de inmediato para atenderlo mientras varios compañeros, visiblemente afectados, se acercaron a consolarlo. El corredor fue inmovilizado con una férula en la pierna y retirado entre aplausos de los aficionados presentes en el estadio.

    Seleccionado en la cuarta ronda del Draft procedente de Arizona State, Skattebo se había convertido en una de las gratas sorpresas de la campaña para los Giants, destacando por su capacidad para generar jugadas explosivas y su energía ofensiva.

    Aunque aún no hay reporte oficial del equipo, todo apunta a que su temporada de novato ha llegado a su fin. El jugador buscará recuperarse plenamente con la mira puesta en regresar el próximo año.

