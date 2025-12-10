    NFL

    Campeón de Super Bowl sufre fallecimiento de segunda hija en cuatro años

    Hay conmoción en el mundo de la NFL y del deporte en los Estados Unidos debido a tragedia de un ex de los Patriots.

    Video Tragedia en la NFL: muere la hija de campeón del Super Bowl

    Kevin Faulk, exjugador de los New England Patriots, sufrió el fallecimiento de su hija Tanasha Faulk y, de hecho, se trata del segundo fallecimiento que Faulk sufre en cuatro años.

    NFL

    Ganador de tres anillos de Super Bowl con los Patriotas, había perdido a su hija Kevione, de 19 años, esto en 2021 y de hecho, ella era trabajadora y estudiante en el equipo de la LSU donde trabajaba su padre.

    Kevin Faulk también sufrió la muerte de su hijo Kevin Jr., cuando era bebé. Quien fuera un exitoso corredor de los Patriotas de Nueva Inglaterra ha padecido el fallecimiento de tres hijos.

    Tanasha, de 30 años, falleció el sábado pasado y se espera que los servicios funerarios se lleven a cabo este próximo sábado. Le sobreviven tres hijas, Ava Shelvin, Jornell Zenon y Jaida Louis.

    El hecho y la trágica historia de Kevin Faulk ha causado conmoción en el mundo del deporte de los Estados Unidos. Descanse en paz, Tanasha Faulk.

