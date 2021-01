Kansas City irá en busca del bicampeonato tras vencer a Bills

Los Chiefs lograron algo que no ocurría desde 2004, año en el que los New England Patriots consiguieron el bicampeonato de la conferencia, y lo hicieron en un partido que parecía que sería más complicado pues el primero en dar el golpe en el marcador fue Buffalo, aunque fue con un gol de campo. En ese 2004 los Pats liderados por Tom Brady, se convirtieron en el último bicampeón de la Liga.

Otros que tuvieron un partido destacado fueron Tyreek Hill, quien a pesar de que no tuvo anotaciones, logró 172 yardas por aire en 11 atrapadas, mientras que Travis Kelce consiguió 13 recepciones, dos de touchodown y 118 yardas, implantando una marca de atrapadas en finales de conferencia.

Buffalo parecía que podría hacer más, sobre todo en los minutos finales luego de que recuperaron una patada corta y tuvieron la oportunidad de acercarse en el marcador pero la ejecución de las jugadas no fue la adecuada y no pudieron sacar provecho del momento, y no tuvieron tiempo de más por lo que se quedaron con las ganar de regresar a un Super Bowl.