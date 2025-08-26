Taylor Swift y el jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, han sacudido a la NFL a días del arranque de la temporada regular de la campaña 2025-26.

La cantautora dio a conocer en sus redes sociales, con una serie de emotivas fotografías, que contraerá matrimonio con el ala cerrada de los Chiefs.

"Tu maestra de inglés y tu maestro de educación física se van a casar", escribió Taylor en la publicación con cinco fotografías en las que ambos aparecen frente a un colorido y florido altar.

Sin duda alguna, Swift y Kelce se convirtió en la pareja más mediática de la NFL desde que se hiciera pública su relación sentimental hace unas cuantas temporadas, provocando que la cantante se robara todos los reflectores cada domingo en los juegos de local de los Chiefs.

En algún momento, incluso, el ala cerrada de los bicampeones de la NFL aludió a un retiro prematuro para enfocarse en su relación con la cantante, noticia que dejó helados a algunos fanáticos.