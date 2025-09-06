Frente a 47 mil 627 espectadores, la NFL Brasil entre Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers volvió a despertar pasión por un deporte norteamericano en Sudamérica y una vez más en la Arena Corinthians, que ha sido escenario tanto de un Mundial como de Juegos Olímpicos.

Fue la segunda edición de la NFL en territorio brasileño tras el éxito del año pasado con el juego entre Phildelphia Eagles y Green Bay Packers. Este año lo protagonizaron Kansas City Chiefs, subcampeón vigente; y Los Angeles Chargers.

Pero más allá del resultado y las pasiones que se vivieron en las gradas con el regreso de la NFL a Brasil, con el triunfo de Chargers 27-21 sobre los Chiefs, quien se robó el espectáculo fue la cantante colombiana Karol G.

La Bichota hizo un espectáculo en el medio tiempo digno de un Halftime Show de un Super Bowl con los éxitos de su quinto álbum, “Tropicoqueta”, que prendió a los asistentes y contagió esa energía que parece han perdido año con año los artistas que se han presentado en el Súper Domingo.

Si bien Karol G dejó el Halftime Show de la NFL Brasil muy en alto, parece que para el Super Bowl a disputarse en febrero próximo habrá también una artista de la talla de la colombiana, pues los rumores apuntan a Taylor Swift, ésta respaldada por palabras del Comisionado Roger Goodell.

Además de ver a La Bichota en la Arena Sao Paulo, también estuvo presente el futbolista brasileño Neymar, quien se dijo fanático de Kansas City Chiefs, saludo a Travis Kelce y estuvo acompañado en modo aficionado por Odell Beckham Junior.