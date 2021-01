*Prohibido abrazarse o tener cualquier tipo de interacción con los rivales antes y después de los partidos. *Reducir también la interacción con los compañeros durante los encuentros (por ejemplo evitando chocar las manos en los tiros libres) *Reforzar el uso de las mascarillas en los partidos para los entrenadores y los jugadores que estén en el banquillo, de forma oblogatoria. *Los jugadores de la NBA solo tendrán permitido abandonar su hogar para ir a entrenar por dos semanas o actividades de primera necesidad. *Acceso de prensa solamente será por 10 minutos con cubrebocas puesto y sin chocar con otro periodista. *Ningún jugador podrá abandonar el hotel sede en caso de tener partido de visitante. *No tener contacto con ninguna persona que no pertenezca a la expedición en juegos de visita. *Los jugadores con asientos designados junto en vuelos deberán compartir también en el banquillo del partido.

PARTIDOS SUSPENDIDOS POR CASOS DE COVID-19

La NBA decidió postergar los encuentros Dallas Mavericks vs. New Orleans Pelicans y Chicago Bulls vs. Boston Celtics por el aumento de caso positivos existentes tanto en la liga como enlos Estados Unidos en general, lo cual ha afectado severamente el continuo calendario al que están obligados a seguir las franquicias.