La NBA aplaza dos juegos más por protocolos de COVID-19

De acuerdo con una persona con conocimiento de la situación y que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato, los gerentes discutieron la posibilidad de ampliar los rosters, endurecer los protocolos de interacción entre jugadores, como evitar estrechar manos y abrazarse al concluir el encuentro, y un mayor compromiso a mantener el distanciamiento social y el uso de mascarillas.

Dallas no disponía de suficientes jugadores para presentarse el lunes debido a que el proceso de rastreo de contactos seguía en curso, dijo una persona con conocimiento de la situación. La persona habló con The Associated Press bajo la condición de no ser identificada debido a que la situación no ha sido difundida por la liga o el equipo.