Magic cree que estas estrellas habrían brillado en la era de Jordan

El exastro de los LA Lakers , ganador de cinco títulos de la NBA , Earvin 'Magic' Johnson, soltó una lista de cinco nombres de jugadores actuales que pudieron haber brillado también en la época de Michael Jordan , toda vez que acabó la exhibición del documental The Last Dance .

En un programa con Stephen A. Smith en ESPN, Magic le respondió sobre quiénes en la NBA actual pudieron haber jugado en la era de Jordan y el de los pases de fantasía dijo que LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, Anthony Davis, and Giannis Antetokounmpo could play in the era Jordan was in.