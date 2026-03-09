    Gilberto Mora

    ¡No vamos a empujar a Mora a que regrese a las canchas: Abreu

    El técnico de Xolos quiere a un Gil Mora mental y futbolísticamente al 100 para que esté quizá en los últimos partidos del torneo.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    Video ¿Cómo va Gilberto Mora de su lesión?

    El futbolista de los Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, sigue en su proceso de recuperación ya que el principal objetivo no es el Clausura 2026, sino la próxima Copa del Mundo de Futbol, así lo dejó en claro el técnico Sebastián Abreu, al hablar de lo último del estado físico del futbolista mexicano.

    “Presión hubiera sido que se le exigiera que a ‘huevo’ tendrías que jugar para poder estar y acá hemos coincidido en que esté en condiciones físicas, a partir de ahí las futbolísticas las podrá mostrar, q ue pueda llegar a jugar algunos partidos al final del campeonato”, explicó el técnico.

    “Para trasladarle a todo el ámbito futbolístico que está bien cómo jugando en la cancha. Va bien en la etapa, se va sintiendo mejor va evolucionando en sus entrenamientos, nadie lo va a estar empujando para que se apure y si en algún momento tiene que dar un paso atrás en ese proceso, se le hacer porque no hay necesidad de apurarlo

    Remató: "El ya demostró de lo que es capaz, su futbol y jerarquía, lo que necesitamos es que su salud física y mental estén en óptimas condiciones".

    Gilberto MoraClub TijuanaMundial 2026

