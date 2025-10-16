La llegada de Anthony Martial a Rayados de Monterrey causó un gran impacto mediático, sin embargo, dentro del campo de juego no ha podido marcar diferencia por lo que Oliver Torres pide paciencia para el futbolista francés.

En entrevista con TUDN, el mediocampista español señaló que Martial apenas está en proceso de adaptación y que pronto demostrará el gran jugador que es.

“Obviamente la gente espera rendimiento inmediato, y muchas veces el meter o no meter gol, muchas veces es cuestión de suerte y fortuna, y eso cambia la perspectiva de estar increíble o no estar, pero por eso, si hubiese metido gol en Tijuana o no hubiera metido, para mí, el criterio sería el mismo, que sería seguir teniendo paciencia con la adaptación”

“Está conociendo todo el entorno, se está ubicando, su familia está viniendo, t iene que tener la estabilidad de estar en su espacio, en su casa, y a partir de ahí es un gran jugador que nos va a aportar mucho, los compañeros le estamos ayudando en la adaptación y estoy seguro de que va a rendir como se espera, porque es un grandísimo jugador”, indicó Oliver Torres

OLIVER TORRES APUNTA A REPETIRLE LA DOSIS A PUMAS

Previo al duelo de Rayados de Monterrey frente a Pumas, Oliver Torres recordó su primer gol con los regiomontanos que fue precisamente ante los Universitarios y aseguró que desea volver ‘pegarle’ al equipo capitalino en esta jornada 13.

“ Era un contexto muy difícil, Pumas siempre es un rival muy complicado, fue mi primer gol, la verdad que sí, que fue como como romper con eso, ¿no?, con pasar la línea del gol, y ahora con muchas ganas para el sábado.

“Nos vamos a volver a encontrar con la afición, que sabemos que es un apoyo fundamental, y ojalá, pues, sea un buen partido, y ojalá que también en lo personal, si puedo jugar, pues, que sea un gran partido”, agregó Torres.

Monterrey recibirá a Pumas en el Gigante de Acero donde buscará reencontrarse con la victoria ante los universitarios que están urgidos de sumar.