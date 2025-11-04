Video Gran jornada para Sudamérica en el Mundial Sub-17

Segundo día de competencia en el Mundial Sub 17 y los favoritos ya alzan la mano, pero las sorpresas también han aparecido en tierras de Qatar 2025.

El Grupo F, tras la derrota de México 1-2 ante Corea de Sur, se completó con el duelo entre Costa de Marfil y Suiza. Encuentro en el que los helvéticos golearon al son de 4-1.

El sector lo lideran, entonces, los europeos seguidos por los asiáticos con tres puntos y en el fondo, sin unidades, el Tri y los africanos.

También el H vio acción y el siempre favorito Brasil abrió con una goleada de 7-0 ante Honduras, mientras Indonesia cayó 3-1 ante Zambia.

La gran sorpresa del día vino desde el Grupo E de la competencia, ahí Venezuela goleó 3-0 a Inglaterra y Egipto se impuso 4-1 a Haití.

Finalmente, en el G no hubo muchas sorpresas y Corea del Norte goleó 5-0 a El Salvador y Alemania empató a un gol con Colombia.

Resultado con lo que los representativos de la Conmebol cerraron una estupenda jornada para su causa.