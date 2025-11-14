Video ¡Doblete de Woltemade en una hermosa pelota a la espalda de la defensa!

Alemania, con goles de Woltemade, se impuso con claridad 2-0 a Luxemburgo y pese a su gran paso en las Eliminatorias de la UEFA, cuatro triunfos y una sola derrota, dejó pendiente su pase al Mundial del 2026 para la última fecha.

Y es que suma 12 puntos, exactamente los mismos que tiene Eslovaquia y precisamente esta última será su rival en el vital dueo del lunes.

Es más tienen los mismos números en triunfos y derrotas, y solo aventajan los germanos en goles a favor. Como sea, el triunfo se hace necesario para cualquiera de las dos selecciones para un pase directo a la Copa del Mundo del próximo año.

Los tantos de Woltemade fueron a los 49 y 69 minutos ante un Luxemburgo que llevó bien el trámite del partido en la primera mitad, pero que no lo pudo llevar de igual forma para la segunda parte.

El Grupo A de la Eiminatoria de la UEFA lo completan Irlanda del Norte con seis unidades y Luxemburgo que no ha sumado un solo punto.

El duelo entre alemanes y eslovacos se celebrará el lunes 17 de noviembre en la Red Bull Arena de Leipzig a la 1:45 pm tiempo del centro de México, mientras en los Estados Unidos a las 2:45 pm ET.