    Mundial 2026

    Alemania gana a Luxemburgo, pero resolverá su pase al Mundial en el último partido

    El conjunto germano se impuso con claridad con goles de Woltemade y definirá su clasificación ante Eslovaquia.

    Video ¡Doblete de Woltemade en una hermosa pelota a la espalda de la defensa!

    Alemania, con goles de Woltemade, se impuso con claridad 2-0 a Luxemburgo y pese a su gran paso en las Eliminatorias de la UEFA, cuatro triunfos y una sola derrota, dejó pendiente su pase al Mundial del 2026 para la última fecha.

    Y es que suma 12 puntos, exactamente los mismos que tiene Eslovaquia y precisamente esta última será su rival en el vital dueo del lunes.

    Es más tienen los mismos números en triunfos y derrotas, y solo aventajan los germanos en goles a favor. Como sea, el triunfo se hace necesario para cualquiera de las dos selecciones para un pase directo a la Copa del Mundo del próximo año.

    Los tantos de Woltemade fueron a los 49 y 69 minutos ante un Luxemburgo que llevó bien el trámite del partido en la primera mitad, pero que no lo pudo llevar de igual forma para la segunda parte.

    El Grupo A de la Eiminatoria de la UEFA lo completan Irlanda del Norte con seis unidades y Luxemburgo que no ha sumado un solo punto.

    El duelo entre alemanes y eslovacos se celebrará el lunes 17 de noviembre en la Red Bull Arena de Leipzig a la 1:45 pm tiempo del centro de México, mientras en los Estados Unidos a las 2:45 pm ET.

    Video ¡Era gol de vestidor! Zalewski tuvo el 1-0 pero su disparo se fue por encima

