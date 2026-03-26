Mundial 2026 Ucrania vs. Suecia EN VIVO Repechaje Mundial 2026: goles, resultado y resumen del partido de Eliminatoria UEFA Los escandinavos pasaron de no ganar un partido en Eliminatorias a ponerse a un triunfo de avanzar.

Video Así puedes ver el Repechaje B de cara al Mundial 2026

Un hat-trick de Viktor Gyökeres dio el triunfo a Suecia 3-0 a Ucrania para seguir con vida en el Repechaje de la UEFA rumbo al Mundial 2026.

El delantero del Arsenal fue vital para que los escandivanos ahora busquen el casa el poder clasificarse a la Copa del Mundo tras no pasar a la justa de Qatar 2022.

PUBLICIDAD

El primer gol fue fue al minuto 6 al cerrar la pinza dentro del área, el 0-2 de Gyökeres llegó en el segundo tiempo y en un contragolpe, al definir con tiro cruzad dentro del área, esto al 51'.

El 0-3 parcial, en Valencia, fue por la vía penal tras haber sido derribado en el área por el portero Anatoli Trubin del Benfica, y marcar con tiro pegado al poste.

UCrania descontó con el remate de cabeza de Matviy Ponomarenko al minuto 90, gracias a un error defensivo de los jugadores suecos.

POLONIA REMONTA A ALBANIA



Polonia, de la mano de Robert Lewandowski, derrotó 2-1 a Albania con remontada incluida tras el gol inicial de Arbër Hoxha al minuto 42 de iniciado el encuentro.

En el segundo tiempo, los polacos le dieron la vuelta con las anotaciones de Lewandowski al 63', así como de Piotr Zieliński al 73'.