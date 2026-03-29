    Mundial 2026

    Raúl Jiménez intercambió casaca con otro grande tras el México vs. Portugal

    Una de las figuras portuguesas esperó al goleador de la Selección mexicana en los vestuarios y así lo captaron.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video Ya se sabe qué jugador de Portugal le pidió la playera a Raúl Jiménez

    Durante la reinauguración del Estadio Banorte, donde México empató sin goles ante Portugal en partido de preparación rumbo a la Copa Mundial 2026, se dieron algunas incógnitas de qué jugadores harían intercambio de camisetas.

    Si bien en la cancha se suscitaron algunos roces entre jugadores de ambos conjuntos, como sucedió entr e Jesús Gallardo y Pedro Neto quienes se hicieron de jalones y empujones a los 53 minutos, hacia el final del partido todo quedó en la cancha y hubo cordialidad entre ambos conjuntos.

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    Ante esto, ya una vez que los jugadores abandonaron la cancha tras el empate, cuando la Selección Mexicana se dirigía a su vestidor, en el camino se interpuso uno de los jugadores más emblemáticos de Portugal para pedirle su camiseta a uno de los más queridos de la afición mexicana.

    Se trataba de Rubén Neves, quien esperó a Raúl Jiménez al final de la escalinata que viene de la cancha, para entregarle su casaca al nueve de la Selección Mexicana, quien sin dudarlo también le entregó la suya al tiempo que se despedía del portugués con un estrechón de manos y un amistoso choque de hombros.

    Finalmente, ambos jugadores se dirigieron a sus respectivos vestidores para las pláticas finales del encuentro amistoso correspondiente a la Fecha FIFA, donde ambas selecciones, a pesar de repartir emociones, no dejaron que el Estadio Banorte estallara con el grito de gol.

    CUÁL SERÁ EL PROXIMO PARTIDO DE LA SELECCIÓN MEXICANA

    La Selección Mexicana continuará su camino de preparación rumbo a la Copa Mundial 2026 con un nuevo amistoso, ahora contra su similar de Bélgica, que viene de golear a Estados Unidos, el próximo 31 de marzo en el Soldier Field de Chicago, Estados Unidos.

    • México vs. Bélgica, 31 de marzo
    • México vs. Ghana, 22 de mayo
    • México vs. Australia, 30 de mayo
    • México vs. Serbia, 4 de junio
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