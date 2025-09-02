España inicia esta semana su camino rumbo al Mundial del 2026. Enfrentará a Bulgaría y a Turquía de visitante, y Pedri, mediocampista del FC Barcelona y claro del representativo de aquella nación aseguró que la gran estrella: "es el equipo".

De paso, quien fuera campeón de la Euro en el 2024, aseguró que no se siente una estrella, pero sí un jugador importante.

"No me gusta mucho hablar de estrellas. La gran estrella de la selección es el equipo. Todos vamos juntos a una. Es lo que hace la fuerza de este equipo y prefiero que todos juntos hagamos todo lo posible para mejorar al equipo. Es verdad que me siento un jugador importante, pero no me gusta hablar de estrellas", aseguró en rueda de prensa.

No pudo dejar pasar en lo que se basa los títulos y campeonatos en el futbol, según su apreciación.

"Yo me quedaría con la familia. Que en los momentos malos son los que están ahí apoyándote y la afición que te lleva en los partidos en volandas para ganar. Los compañeros siempre están ahí y cuando necesitas algo siempre te ayudan, y creo que es el conjunto de todos los que hace ganar campeonatos", explicó.

Finalmente, Pedri no pierde de vista que a pesar de lo mucho que se habla de España en el Mundial del 2026, lo primero que deben hacer es clasificarse a la justa que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

"Somos una selección muy joven pero con gente que tiene mucha experiencia. Los jóvenes escuchamos a los que tienen más experiencia. Sabemos que no hay nada hecho, primero hay que clasificaros porque todo el mundo habla el Mundial pero primero hay que clasificarse", aseguró.

España jugará este jueves 4 de sptiembre ante Bulgaria en el Estadio Nacional Vasil Levski en Sofía y el domingo 7 frente a Turquía en el Konya Büyükşehir Arena en Konya en duelos del Grupo E de las eliminatorias de la UEFA rumbo a la Copa del Mundo.