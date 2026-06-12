    Mundial 2026

    Partidos de hoy 12 de junio: Se abre el Mundial 2026 en Canadá y Estados Unidos

    Inicia la actividad del segundo día de competencia de la Copa del Mundo con un par de encuentros de poder a poder.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Horario y dónde ver el partido Estados Unidos vs. Paraguay del Mundial 2026

    El Mundial 2026 está en marcha y luego de abrir la actividad en México, lo hará este viernes 12 de junio del 2026 en Canadá y Estados Unidos.

    En el país de la hoja de maple, el local enfrentará a Bosnia Herzegovina en el inicio de los juegos del Grupo B. El duelo se celebrará en Toronto y tendrá su propia inauguración.

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    Lo mismo pasará en Los Angeles en el encuentro entre Estados Unidos y Paraguay en el arranque del Grupo D.

    Partidos de hoy viernes 12 de junio del 2026

    Mundial 2026
    - Canadá vs. Bosnia y Herzegovina - El partido inicia a la 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en México por ViX.

    - Estados Unidos vs. Paraguay - El partido inicia a la 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en México por Canal 5, ViX y TUDN.

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