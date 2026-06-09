Mundial 2026 Partidos de hoy 9 de junio: Juegos amistosos rumbo al Mundial 2026 A unos días del inicio de la Copa del Mundo, los duelos de preparación destacan en la jornada futbolística.

Video Messi reaparecerá con Argentina en último partido amistoso antes del Mundial 2026

Solo restan unos días para el inicio del Mundial 2026 y todos los equipos están en su fase final de preparación, y destacan los juegos para ponerse a punto para el torneo de la FIFA.

Entre estos tenemos el Congo vs. Chile, Arabia Saudita vs. Senegal, Argentina vs. Islandia e Irak vs. Venezuela.

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Partidos de hoy martes 9 de junio del 2026

Amistosos rumbo al Mundial 2026

- Congo vs. Chile - El partido inicia a las 8:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 am ET, a las 9:00 am CT y a las 7:00 am PT.

- Arabia Saudita vs. Senegal - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, a las 6:00 pm CT y a las 4:00 pm PT.

- Argentina vs. Islandia - El partido inicia a las 6:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:30 pm ET, a las 7:30 pm CT y a las 5:30 pm PT.

- Irak vs. Venezuela - El partido inicia a las 8:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 pm ET, a las 9:00 pm CT y a las 7:00 pm PT.