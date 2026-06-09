    Mundial 2026

    Partidos de hoy 9 de junio: Juegos amistosos rumbo al Mundial 2026

    A unos días del inicio de la Copa del Mundo, los duelos de preparación destacan en la jornada futbolística.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Messi reaparecerá con Argentina en último partido amistoso antes del Mundial 2026

    Solo restan unos días para el inicio del Mundial 2026 y todos los equipos están en su fase final de preparación, y destacan los juegos para ponerse a punto para el torneo de la FIFA.

    Entre estos tenemos el Congo vs. Chile, Arabia Saudita vs. Senegal, Argentina vs. Islandia e Irak vs. Venezuela.

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    Partidos de hoy martes 9 de junio del 2026

    Amistosos rumbo al Mundial 2026
    - Congo vs. Chile - El partido inicia a las 8:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 am ET, a las 9:00 am CT y a las 7:00 am PT.

    - Arabia Saudita vs. Senegal - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, a las 6:00 pm CT y a las 4:00 pm PT.

    - Argentina vs. Islandia - El partido inicia a las 6:30 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:30 pm ET, a las 7:30 pm CT y a las 5:30 pm PT.

    - Irak vs. Venezuela - El partido inicia a las 8:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:00 pm ET, a las 9:00 pm CT y a las 7:00 pm PT.

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