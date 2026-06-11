Partidos del 11 de junio: Inauguración de la Copa del Mundo 2026 en México
La Selección Mexicana ante Sudáfrica y Corea ante Chequia ponen en marcha el Mundial, que también albergan EU y Canadá.
La espera terminó y el balón de futbol rueda a nivel mundial con la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA. México tiene la oportunidad de abrir el torneo, por tercera ocasión consecutiva con el encuentro entre el Tri ante Sudáfrica.
Partidos del jueves 11 de junio del 2026
México ante Sudáfrica: La inauguración arranca a las 11:30 AM en el Centro de México (13:30 ET y 10:30 AM PT en los Estados Unidos).
El partido se pone en marcha a las 13:00 en el Centro de México (15:00 ET y 12:00 PM en PT).
El compromiso se transmite en México a través de Las Estrellas, Canal 5, El Nueve, TUDN y ViX.
Corea vs. Chequia: Los otros dos rivales de la Selección Nacional se presentan en la Copa del Mundo, pero ellos juegan en Guadalajara. El compromiso arranca a las 20:00 hora del Centro de México (22:00 ET y 19:00 PT).
El cotejo de podrá ver en México por ViX.