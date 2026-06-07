Mundial 2026 Partidos de hoy domingo 7 de junio: Rueda el balón con partidos de preparación El inicio del Mundial está a unos días y la actividad futbolística no para con cuatro compromisos, destacando el Croacia ante Eslovenia.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Croacia da su lista de convocados para el Mundial 2026

El rodar del balón no se detiene a cuatro días del arranque de la Copa del Mundo 2026 en la Ciudad de México. Las selecciones aprovechan los últimos días para la puesta a punto antes de su respectivo debut en la justa deportiva.

La actividad se pone en marcha a las 13:00 hora del Centro de México (15:00 ET y 12:00 PM PT, en los Estados Unidos) con el compromiso Marruecos ante Noruega, un compromiso adelantado de Copa del Mundo porque ambas selecciones obtuvieron su respectivo boleto.

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A las 14:00 horas en el Centro de México (16:00 ET y 13:00 PT) arranca el cotejo Ecuador frente a Guatemala.

Partidos del domingo 7 de junio del 2026

Croacia ante Eslovenia: Los croatas quieren poner a punto a su representativo y los eslovenos son buena prueba, para ello.

El partido se pone en marcha a las 12:45 PM en el Centro de México (14:45 ET y 11:45 PT en los Estados Unidos).