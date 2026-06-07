Partidos de hoy domingo 7 de junio: Rueda el balón con partidos de preparación
El inicio del Mundial está a unos días y la actividad futbolística no para con cuatro compromisos, destacando el Croacia ante Eslovenia.
El rodar del balón no se detiene a cuatro días del arranque de la Copa del Mundo 2026 en la Ciudad de México. Las selecciones aprovechan los últimos días para la puesta a punto antes de su respectivo debut en la justa deportiva.
La actividad se pone en marcha a las 13:00 hora del Centro de México (15:00 ET y 12:00 PM PT, en los Estados Unidos) con el compromiso Marruecos ante Noruega, un compromiso adelantado de Copa del Mundo porque ambas selecciones obtuvieron su respectivo boleto.
A las 14:00 horas en el Centro de México (16:00 ET y 13:00 PT) arranca el cotejo Ecuador frente a Guatemala.
Partidos del domingo 7 de junio del 2026
Croacia ante Eslovenia: Los croatas quieren poner a punto a su representativo y los eslovenos son buena prueba, para ello.
El partido se pone en marcha a las 12:45 PM en el Centro de México (14:45 ET y 11:45 PT en los Estados Unidos).
El juego se verá en los Estados Unidos a través de la plataforma digital ViX.