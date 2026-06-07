    Mundial 2026

    Partidos de hoy domingo 7 de junio: Rueda el balón con partidos de preparación

    El inicio del Mundial está a unos días y la actividad futbolística no para con cuatro compromisos, destacando el Croacia ante Eslovenia.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Video Croacia da su lista de convocados para el Mundial 2026

    El rodar del balón no se detiene a cuatro días del arranque de la Copa del Mundo 2026 en la Ciudad de México. Las selecciones aprovechan los últimos días para la puesta a punto antes de su respectivo debut en la justa deportiva.

    La actividad se pone en marcha a las 13:00 hora del Centro de México (15:00 ET y 12:00 PM PT, en los Estados Unidos) con el compromiso Marruecos ante Noruega, un compromiso adelantado de Copa del Mundo porque ambas selecciones obtuvieron su respectivo boleto.

    PUBLICIDAD

    A las 14:00 horas en el Centro de México (16:00 ET y 13:00 PT) arranca el cotejo Ecuador frente a Guatemala.

    Partidos del domingo 7 de junio del 2026

    Croacia ante Eslovenia: Los croatas quieren poner a punto a su representativo y los eslovenos son buena prueba, para ello.

    El partido se pone en marcha a las 12:45 PM en el Centro de México (14:45 ET y 11:45 PT en los Estados Unidos).

    El juego se verá en los Estados Unidos a través de la plataforma digital ViX.

    Partidos del 5 de junio
    Partidos del 4 de junio
    P artidos del 3 de junio
    Partidos del 2 de junio

    Relacionados:
    Mundial 2026Croacia 2026Marruecos 2026Noruega 2026FIFA

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Circo Gómez
    Gratis
    Las leyendas: El origen
    Se Llamaba Pedro Infante
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez 2: El retiro
    Nunca tuvo miedo
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX