Partidos del lunes 8 de junio: Partidos internacionales rumbo a la Copa del Mundo
Semana de arranque de la Copa del Mundo y los equipos aprovechan la última oportunidad para ponerse apunto.
Tres compromisos internacionales tendremos este día de cara a la justa mundialista. Donde países con boleto al torneo de la FIFA ultiman detalles para el certamen internacional.
Este día se llevará a cabo el abanderamiento de la Selección Mundial para la Copa del Mundo.
Partidos del lunes 8 de junio del 2026
Países Bajos vs Uzbekistán: Compromiso de dos equipos que acudirán a la Copa del Mundo, por lo que resultará atractivo el cotejo. El balón rueda a las 12:45 PM (14:45 ET y 11:45 PT en los Estados Unidos).
El juego se transmite por ViX en los Estados Unidos.
Francia vs Irlanda del Norte: La selección gala ante un rival en reconstrucción, que no alcanzó boleto a la justa. Arranca el partido a las 13:10 en el Centro de México (15:10 ET y 12:10 PM PT).
La transmisión va por ViX en los Estados Unidos.
Cierra la jornada con el España ante Perú e inicia a las 20:00 en el Centro de México (22:00 ET y 19:00 PT en los Estados Unidos).
El juego también se transmite por ViX en los Estados Unidos.
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