    Mundial 2026

    Partidos del lunes 8 de junio: Partidos internacionales rumbo a la Copa del Mundo

    Semana de arranque de la Copa del Mundo y los equipos aprovechan la última oportunidad para ponerse apunto.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Video Selección de Irak: Convocados en lista para el Mundial 2026

    Tres compromisos internacionales tendremos este día de cara a la justa mundialista. Donde países con boleto al torneo de la FIFA ultiman detalles para el certamen internacional.

    Este día se llevará a cabo el abanderamiento de la Selección Mundial para la Copa del Mundo.

    PUBLICIDAD

    Partidos del lunes 8 de junio del 2026

    Países Bajos vs Uzbekistán: Compromiso de dos equipos que acudirán a la Copa del Mundo, por lo que resultará atractivo el cotejo. El balón rueda a las 12:45 PM (14:45 ET y 11:45 PT en los Estados Unidos).

    El juego se transmite por ViX en los Estados Unidos.

    Francia vs Irlanda del Norte: La selección gala ante un rival en reconstrucción, que no alcanzó boleto a la justa. Arranca el partido a las 13:10 en el Centro de México (15:10 ET y 12:10 PM PT).
    La transmisión va por ViX en los Estados Unidos.

    Cierra la jornada con el España ante Perú e inicia a las 20:00 en el Centro de México (22:00 ET y 19:00 PT en los Estados Unidos).

    El juego también se transmite por ViX en los Estados Unidos.

    Partidos del 7 de junio
    Partidos del 6 de junio
    Partidos del 5 de junio
    Partidos del 4 de junio
    P artidos del 3 de junio

    Relacionados:
    Mundial 2026Francia 2026Países Bajos 2026España 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Circo Gómez
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez 2: El retiro
    Nunca tuvo miedo
    Gratis
    Papá o mamá
    Me vuelves loca
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX