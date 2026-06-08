Mundial 2026 Partidos del lunes 8 de junio: Partidos internacionales rumbo a la Copa del Mundo Semana de arranque de la Copa del Mundo y los equipos aprovechan la última oportunidad para ponerse apunto.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Selección de Irak: Convocados en lista para el Mundial 2026

Tres compromisos internacionales tendremos este día de cara a la justa mundialista. Donde países con boleto al torneo de la FIFA ultiman detalles para el certamen internacional.

Este día se llevará a cabo el abanderamiento de la Selección Mundial para la Copa del Mundo.

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Partidos del lunes 8 de junio del 2026

Países Bajos vs Uzbekistán: Compromiso de dos equipos que acudirán a la Copa del Mundo, por lo que resultará atractivo el cotejo. El balón rueda a las 12:45 PM (14:45 ET y 11:45 PT en los Estados Unidos).

El juego se transmite por ViX en los Estados Unidos.

Francia vs Irlanda del Norte: La selección gala ante un rival en reconstrucción, que no alcanzó boleto a la justa. Arranca el partido a las 13:10 en el Centro de México (15:10 ET y 12:10 PM PT).

La transmisión va por ViX en los Estados Unidos.

Cierra la jornada con el España ante Perú e inicia a las 20:00 en el Centro de México (22:00 ET y 19:00 PT en los Estados Unidos).