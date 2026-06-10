Mundial 2026 Partidos del 10 de junio: Último día de ensayo mundialista, previo al arranque de la Copa del Mundo Portugal e Inglaterra realizan sus últimas pruebas de cara a la justa Mundialista. El Tri tiene conferencia, previo a su debut.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

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El Mundial arranca el mañana y las selecciones aprovechan el último día para poner a punto sus equipos. Portugal e Inglaterra tienen un último ensayo frente a selecciones que no alcanzaron su boleto.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ofrecerá una conferencia de prensa previo al arranque de la Copa del Mundo. La cita es a las 12:00 PM en el Centro de México (14:00 ET y 11:00 AM PT).

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La Selección Mexicana también ofrecerá conferencia de prensa a las 14:30 horas (16:30 ET y 13:30 PT).

Partidos del miércoles 10 de junio del 2026

Portugal vs Nigeria: El cuadro luso se mide al representativo africano a las 12:45 PM en el Centro de México (14:45 ET y 11:45 PT en los Estados Unidos).

El encuentro se transmite en los Estados Unidos a través de ViX.

Inglaterra vs. Costa Rica: Rueda el balón a las 14:00 de la Ciudad de México (16:00 ET y 13:00 PT).