Partidos del 10 de junio: Último día de ensayo mundialista, previo al arranque de la Copa del Mundo
Portugal e Inglaterra realizan sus últimas pruebas de cara a la justa Mundialista. El Tri tiene conferencia, previo a su debut.
El Mundial arranca el mañana y las selecciones aprovechan el último día para poner a punto sus equipos. Portugal e Inglaterra tienen un último ensayo frente a selecciones que no alcanzaron su boleto.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ofrecerá una conferencia de prensa previo al arranque de la Copa del Mundo. La cita es a las 12:00 PM en el Centro de México (14:00 ET y 11:00 AM PT).
La Selección Mexicana también ofrecerá conferencia de prensa a las 14:30 horas (16:30 ET y 13:30 PT).
Partidos del miércoles 10 de junio del 2026
Portugal vs Nigeria: El cuadro luso se mide al representativo africano a las 12:45 PM en el Centro de México (14:45 ET y 11:45 PT en los Estados Unidos).
El encuentro se transmite en los Estados Unidos a través de ViX.
Inglaterra vs. Costa Rica: Rueda el balón a las 14:00 de la Ciudad de México (16:00 ET y 13:00 PT).
El encuentro se transmite en los Estados Unidos a través de ViX.