    Mundial 2026

    Partidos del 10 de junio: Último día de ensayo mundialista, previo al arranque de la Copa del Mundo

    Portugal e Inglaterra realizan sus últimas pruebas de cara a la justa Mundialista. El Tri tiene conferencia, previo a su debut.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Video ¿Qué hizo CR7? La broma de Cristiano que hizo explotar de risa a Portugal

    El Mundial arranca el mañana y las selecciones aprovechan el último día para poner a punto sus equipos. Portugal e Inglaterra tienen un último ensayo frente a selecciones que no alcanzaron su boleto.

    El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ofrecerá una conferencia de prensa previo al arranque de la Copa del Mundo. La cita es a las 12:00 PM en el Centro de México (14:00 ET y 11:00 AM PT).

    PUBLICIDAD

    La Selección Mexicana también ofrecerá conferencia de prensa a las 14:30 horas (16:30 ET y 13:30 PT).

    Partidos del miércoles 10 de junio del 2026

    Portugal vs Nigeria: El cuadro luso se mide al representativo africano a las 12:45 PM en el Centro de México (14:45 ET y 11:45 PT en los Estados Unidos).

    El encuentro se transmite en los Estados Unidos a través de ViX.

    Inglaterra vs. Costa Rica: Rueda el balón a las 14:00 de la Ciudad de México (16:00 ET y 13:00 PT).

    El encuentro se transmite en los Estados Unidos a través de ViX.

    Partidos 9 de junio
    Partidos 8 de junio
    Partidos 7 de junio
    Partidos 6 de junio
    Partidos 5 de junio

    Relacionados:
    Mundial 2026Portugal 2026Inglaterra 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Riquísimos por cierto
    Gratis
    Circo Gómez
    Gratis
    Tráiler: Corazón de Oro
    La sustituta
    Gratis
    Noche de bodas
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX