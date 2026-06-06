Mundial 2026 Partidos del sábado 6 de junio: Intensa actividad futbolística de cara a la Copa del Mundo 12 compromisos internacionales se juegan este día, con el objetivo de afinar detalles para el Mundial del 2026.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

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La actividad de este día arranca a primera hora con el partido Bélgica ante Túnez, en un compromiso de dos equipos que estarán en la próxima Copa del Mundo. El juego inicia a las 7:00 AM en el Centro de México (9:00 AM ET y 6:00 AM PT, en los Estados Unidos).

Cabo Verde choca ante Bermudas a las 11:00 AM (13:00 ET y 10:AM PT). E stados Unidos se mide a Alemania a las 12:30 PM Centro de México (14:30 ET y 11:30 AM PT). Suiza vs. Australia 13:00 (15:00 ET y 12:00 PM PT). Panamá vs. Bosnia y Herzegovina 13:00 en el Centro de México (15:00 ET y 12:00 PM ET).

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Bolivia ante Escocia a las 14:00 en Centro de México (16:00 ET y 13:00 ET). Catar frente a El Salvador en los mismos horarios.

Brasil se presenta ante Egipto en partido de preparación de la verdeamarela. El juego es a las 16:00 horas en el Centro de México (18:00 ET y 15:00 PT). Venezuela choca ante Turquía en los mismos horarios.

Argentina se mide a Honduras en el penúltimo ensayo de la Selección Albiceleste. Rueda el balón a las 18:00 horas en el Centro de México ( 20:00 ET y 17:00 PT).

Partidos del viernes 4 de junio del 2026

Portugal vs Chile: El esférico se pone en marcha a las 11:45 AM en el Centro de México (13:45 en ET y 10:45 en PT de los Estados Unidos).

El juego se transmite en los Estados Unidos a través de la plataforma digital ViX.