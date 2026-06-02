Marruecos 2026 Marruecos golea con autoridad a Madagascar rumbo al Mundial 2026 Los Leones del Atlas parecen llegar a punto para el arranque de la competencia de la FIFA.

Video Achraf Hakimi, la pieza fundamental para Marruecos en el Mundial 2026

Marruecos goleó 4-0 a Madagascar en juego de preparación rumbo al Mundial 2026 celebrado en el Stade Prince Moulay Abdallah.

Los Leones del Atlas fueron superiores desde el minuto inicial y hasta el final del partido, pero sobre todo fueron contundentes frente a un rival que no tuvo ningún control sobra las acciones.

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Ismael Saibari se erigió como la figura del encuentro al marcar dos goles, a los cuatro minutos y a los 25. Bilal El Khannouss fue el encargado de las dos asistencias.

Pese al dominio del conjunto local el resto del partido fue solo hasta los 75 que Soufiane Rahimi amplió el marcador con un penal, luego de ello El Hadary Raheriniaina de Madagascar vio tarjeta roja.

El último tanto del encuentro, lo marcó Ayoub El Kaabi, a los 87.

Marruecos, al que dirige Mohamed Ouahbi, es parte del Grupo C de la Copa del Mundo al lado de Brasil, Haití y Escocia. Y abre su participación en la Copa del Mundo ante los amazónicos el 13 de junio.