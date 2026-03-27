Mundial 2026 Países Bajos alarga su racha invicta y derrota a Noruega en amistoso La Naranja Mecánica mantiene su gran racha sin perder tras vencer 2-1 a Noruega en Ámsterdam

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Resumen | ¡Naranja mecánica on fire! Gran victoria y dominio neerlandés ante una Noruega ilusionada

Entre duelos oficiales y amistosos, los neerlandeses se han visto como uno de los cuadros más sólidos de Europa.

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¿Desde cuándo no pierde la selección de Países Bajos?

Hay que remontarse hasta el pasado 14 de octubre de 2024 para ver el más reciente descalabro de Países Bajos. En aquella ocasión cayeron 0-1 ante Alemania en la fase de grupos de la Nations League.

Desde entonces, el conjunto dirigido por Ronald Koeman suma ocho victorias y cinco empates, con cinco triunfos en sus recientes seis compromisos.

Fue al minuto 24 de tiempo corrido que los visitantes se fueron al frente con tanto de Andreas Schjelderup. El jugador entró al área grande por el sector izquierdo y, tras unos regates, definió de pierna derecha para mover las redes.

La Naranja Mecánica se vio en la necesidad de remontar para ganar

Luego de 11 minutos, los locales igualaron la pizarra con gol de Virgil van Dijk, quien aprovechó su altura para rematar de cabeza en un tiro de esquina.

Para la segunda mitad, Tijjani Reijnders puso al frente a la Naranja Mecánica al rematar solo en el área grande.