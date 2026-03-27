    Mundial 2026

    Países Bajos alarga su racha invicta y derrota a Noruega en amistoso

    La Naranja Mecánica mantiene su gran racha sin perder tras vencer 2-1 a Noruega en Ámsterdam

    Por:
    José Moreno
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    Video Resumen | ¡Naranja mecánica on fire! Gran victoria y dominio neerlandés ante una Noruega ilusionada

    Países Bajos llegó a 13 partidos al hilo sin perder, tras derrotar este viernes en la Johan Cruyff Arena a Noruega por un marcador de 2-1.

    Entre duelos oficiales y amistosos, los neerlandeses se han visto como uno de los cuadros más sólidos de Europa.

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    ¿Desde cuándo no pierde la selección de Países Bajos?

    Hay que remontarse hasta el pasado 14 de octubre de 2024 para ver el más reciente descalabro de Países Bajos. En aquella ocasión cayeron 0-1 ante Alemania en la fase de grupos de la Nations League.

    Desde entonces, el conjunto dirigido por Ronald Koeman suma ocho victorias y cinco empates, con cinco triunfos en sus recientes seis compromisos.

    Fue al minuto 24 de tiempo corrido que los visitantes se fueron al frente con tanto de Andreas Schjelderup. El jugador entró al área grande por el sector izquierdo y, tras unos regates, definió de pierna derecha para mover las redes.

    La Naranja Mecánica se vio en la necesidad de remontar para ganar

    Luego de 11 minutos, los locales igualaron la pizarra con gol de Virgil van Dijk, quien aprovechó su altura para rematar de cabeza en un tiro de esquina.

    Para la segunda mitad, Tijjani Reijnders puso al frente a la Naranja Mecánica al rematar solo en el área grande.

    Países Bajos todavía tiene otros dos juegos amistosos confirmados antes de la Copa Mundial, ante Ecuador y Argelia, por lo que el conjunto puede llegar con altas expectativas y una confianza a tope.

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