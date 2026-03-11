Mundial 2026 Partido de la Selección de Irak en Repechaje hacia el Mundial 2026 “está firme” Gabriela Cuevas, representante de México para la organización de la Copa del Mundo, confirmó que algunos jugadores faltan por tramitar su visa.

Video Mundial 2026: partido de la Selección de Irak en Repechaje en México “está firme”

Gabriela Cuevas, representante de México para la organización del Mundial 2026, habló este miércoles en el marco de la inauguración de la exposición 'Y fue en México' en el Palacio Postal de la CMX sobre los posibles inconvenientes con la Selección de Irak para participar en el Repechaje Intercontinental.

Cabe recordar que la Selección de Irak espera rival en el Repechaje Intercontinental que saldrá del ganador de entre Bolivia y Surinam, series que se disputarán en el Estadio Monterrey entre el 26 al 31 de marzo.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el conflicto bélico en Medio Oriente ha generado dudas sobre la participación de los iraquíes en la Copa del Mundo de la FIFA debido a los trámites de visado correspondientes, pese a que las autoridades mexicanas han puesto su apoyo a disposición de la Federación de ese país.

“No tenemos ninguna comunicación formal, no hay ningún escrito, no hay ninguna llamada telefónica todavía. Vamos a revisar qué pasa en esta coyuntura.

“Desde luego México es un país amigo de todos los países, amigo de todos los pueblos, pero en este caso las reglas que tiene la Copa Mundial de la FIFA, vamos a revisar qué es lo que sucede en los próximos días o semanas y a partir de ello podremos informarles con toda puntualidad.

“El Repechaje con Irak está firme; el 26 y el 31 vamos a tener los cuatro partidos de Repechaje, dos en Guadalajara, dos en Monterrey. Con la selección iraquí, y hay que decirlo también con mucha transparencia, sí hubo algunos problemas derivados del conflicto para poder emitir las visas porque se hacen conforme se establece la normatividad; es decir, la persona, aunque sean los jugadores tienen que ir a tramitar su visa”, indicó Gabriel Cuevas.

Asimismo, señaló que la propia Secretaría de Relaciones Exteriores realiza todos los trabajos pertinentes para emitir las visas correspondientes a la Selección de Irak y pueda participar a finales de este mes en el Repechaje Intercontinental por uno de los boletos que restan para el Mundial 2026.

MÉXICO, LISTO EN TEMA DE SEGURIDAD PARA ALBERGAR EL MUNDIAL 2026

Gabriela Cuevas, asimismo, indicó que el país, uno de los tres que son sede para la justa mundialista junto con Estados Unidos y Canadá, cuenta con la seguridad suficiente para llevar a cabo el evento.

PUBLICIDAD

“El viernes pasado seguramente habrán visto toda la información que se dio sobre el Plan Kukulcán que es la estrategia de seguridad y de protección para el próximo Mundial y que desde luego se va a ir implementando.