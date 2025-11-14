Video ¡Ojo! Esto fue lo que Portugal pidió para que CR7 entrene en el TSM

El Mundial de 2026 cada vez se siente más cerca de su inauguración, 48 selecciones que disputarán el máximo trofeo del futbol internacional, muchas de ellas ya clasificadas o cerca de hacerlo, buscarán las mejores condiciones para su estancia, que en esta ocasión se albergará en tres sedes, Estados Unidos, Canadá y México.

A pesar de que serán tres países donde podrán albergarse cada una de estas selecciones, todas buscarán la mejor opción para su comodidad, tal es el caso de Portugal, la que llegará a la justa mundialista con uno de los jugadores que más seguidores atraerá a sus entrenamientos, Cristiano Ronaldo.

Una de las posibilidades de sede para la selección lusa será el TSM de Torreón, casa del Santos Laguna en la Liga MX y quienes se les ha pedido ciertas medidas de seguridad para quedarse ahí, mismas que, a decir de Aleco Alejandro Irarragorri, Presidente del Consejo de Administración de Grupo Orlegi, ya están dadas.

"Viene el capitán Cristiano Ronaldo y eso implica poder tener la movilidad para que pueda moverse por el estadio y por el centro de alto rendimiento con un poco de privacidad".

El directivo del futbol mexicano advirtió que estarían preparados incluso para los entrenamientos abiertos que suelen tener las selecciones durante los mundiales, tanto en la zona de entrenamiento como en el hotel donde se hospedarían.