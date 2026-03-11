Mundial 2026 ¿Cuántas selecciones han renunciado a jugar un Mundial en la historia? El bául de los recuerdos se abre debido a la posible inasistencia de Irán por el conflicto bélico.

La posible renuncia de Irán al Mundial 2026 abre el baúl de los recuerdos de las selecciones que en alguna ocasión no jugaron una Copa del Mundo.

El conflicto bélico en Medio Oriente, también abre la posibilidad de que otro país puede entrar al Mundial en lugar de Irán, todo esto conforme a reglamento de la FIFA.

SELECCIONES QUE HAN RENUNCIADO A UN MUNDIAL



De acuerdo a información de Ricardo Salazar de TUDN, el negarse a jugar una Copa del Mundo viene desde la primera edición en el Mundial Uruguay 1930, cuando varias selecciones no quisieron presentarse.

Mundial Uruguay 1930 : Alemania, Italia, España, Checoslovaquia, Países Bajos, Suecia y Austria decidieron no jugar por el largo viaje.

: Alemania, Italia, España, Checoslovaquia, Países Bajos, Suecia y Austria decidieron no jugar por el largo viaje. Mundial Italia 1938 : Austria desaparece por la anexión a la alemana nazi

: Austria desaparece por la anexión a la alemana nazi Mundial 1950: Escocia, India y Turquía renunciaron a pesar de haber clasificado

Caso especial lo que pasó en el Mundial España 1982, cuando El Salvador y Polonia presentaban por problemas internos políticos, por lo que podían no presentarse, pero finalmente disputaron la Copa del Mundo.