    Mundial 2026

    Oscar Villegas, técnico de Bolivia, admite que ante Irak será el partido de su vida

    El técnico de la selección de Bolivia afirma que el partido ante Irak puede marcar su vida y pide el apoyo de la afición.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video “Es el partido de mi vida”: técnico de Bolivia

    Muy cerca de enfrentar a Irak en el Repechaje Intercontinental por un boleto al Mundial de 2026, el técnico de la selección de Bolivia, Oscar Villegas, admitió que el encuentro podría cambiar su vida.

    "Me encuentro ante la posibilidad más linda de mi vida, de un partido que nos pueda llevar al Mundial, nos encontramos en una situación hoy definitiva, la crucial, la que puede marcar realmente mi vida y claro que es el partido más importante de mi vida".

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    En entrevista exclusiva para Diego Medina, reportero de TUDN, el estratega boliviano, que ya dejó en el camino a Surinam, pidió el apoyo de todo el país para darle ánimo a sus jugadores que buscan asistir a la justa mundialista.

    " Que nos sigan apoyando, eso es importante, hay muchísimos en nuestro país y también tenemos que asumir que acá cerca, en Estados Unidos, hay bolivianos pero hartísimo, en Argentina, en España, realmente hay muchísimos bolivianos en el mundo y también habrás visto que han llegado muchos hasta acá a México y hemos estado casi como locales, así que a todos ellos pedirles el apoyo".

    ASÍ SERÁ EL FESTEJO SI SE VAN AL MUNDIAL

    Finalmente, sobre lo que espera hacer después del encuentro de repechaje ante Irak, Oscar Villegas se mostró confiado en llevarse la victoria y festejar en Monterrey a lado de su familia.

    "Bueno, festejando, festejando, seguro que con mi familia que está acá también, que han llegado mis hijos, mi esposa, han estado ya con Surinam y festejando principalmente con ellos porque saben todo lo que hemos vivido este año y ocho meses aproximadamente en la selección, dejándolos muchos periodos largos".

    Bolivia se enfrenta a Irak, en el Estadio Monterrey, en la final de la llave B del Repechaje Intercontinental en donde ambos disputarán uno de los últimos boletos disponibles para el Mundial 2026 que se llevará a cabo en junio en México, Estados Unidos y Canadá.

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