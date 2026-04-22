Mundial 2026 Estevao, a un paso de perderse el Mundial con Brasil tras informe desalentador A falta del reporte médico oficial, el delantero no llegaría a tiempo para disputar la Copa del Mundo y sería una sensible baja para los brasileños.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Nuevo informe revela que joya de Brasil se perdería el Mundial

Las malas noticias habrían llegado a la selección de Brasil a unas semanas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues podrían perder a una de sus joyas y gran opción en el ataque.

Se trata de Estevao, el joven delantero de 18 años que milita en el Chelsea y que ha destacado tanto en el equipo inglés como en sus recientes convocatorias al seleccionado mayor.

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Estevao, ex del Palmeiras y quien irrumpió en el Mundial de Clubes con gran categoría, apuntaba a ser una de las piezas claves en el ataque brasileño que ya perdió a Rodrygo para la Copa del Mundo.

¿QUÉ LE PASÓ A ESTEVAO Y POR QUÉ SE PERDERÍA EL MUNDIAL?

Estevao sufrió una lesión en el último partido del Chelsea y aunque los resultados eran optimistas, tras las pruebas médicas de esta semana el prónostico habría empeorado.

Según reveló el medio The Athletic, el delantero de Brasil tendría una lesión de los isquiotibiales de grado cuatro, lo que significría un tiempo de recuperación mucho mayor.