Mundial 2026 Gilberto Mora protagoniza comercial del Mundial 2026 junto a Vinícius y Julián Alvarez La joya mexicana también comparte el anuncio con estrellas como Luis Díaz y Christian Pulisic.

Video Gilberto Mora protagoniza comercial del Mundial 2026 junto a grandes estrellas

Gilberto Mora sorprendió a los fans mexicanos y no por su golazo con Xolos ante Pachuca, sino porque protagonizó un comercial del Mundial 2026 junto a grandes estrellas del futbol.

Gatorade reveló su comercial de cara a la Copa del Mundo y en el aparece la joya de la Selección Mexican a lado del brasileño Vinícius Jr., el argentino Julián Alvarez, el colombiano Luis Díaz, el estadounidense Christian Pulisic y el canadiense Tajon Buchanan.

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Gilberto Mora aparece con el uniforme de México y el dorsal 7, recibiendo el balón con el pecho y haciendo un túnel mientras se escucha a un narrador diciendo “increíble Gilberto Mora”; su participación dura seis segundos.

De esta manera, el mediocampista mexicano de 17 años sigue siendo reconocido alrededor del mundo luego de que el año pasado fuera vinculado con el Real Madrid.

Gilberto Mora recupera su forma física y nivel después de estar cerca de tres meses lesionado por una pubalgia.

En su primera titularidad con Xolos tras su regreso a las canchas, Morita falló un penal ante Pachuca, pero en el rebote prendió el esférico de volea para ponerlo en el ángulo y colaborar al triunfo de 3-1 en la Jornada 16 del Clausura 2026.

Mora busca ayudar a Tijuana a clasificar a la Liguilla antes de reportar con la Selección Mexicana al finalizar la Fase Regular para iniciar su concentración hacia el Mundial 2026.